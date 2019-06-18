В Ливнах при пожаре в квартире погиб 30-летний мужчина
Трагическое ЧП случилось в пятиэтажном доме на улице Денисова
Фото: Ольга Супонева
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В Ливнах при пожаре в квартире погиб 30-летний мужчина. Трагическое ЧП случилось в пятиэтажном доме на улице Денисова в понедельник днем, 17 июня.
- В результате пожара в однокомнатной квартире сгорели постельные принадлежности. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 20 раз, из них – двенадцать выездов на ликвидацию возгораний и восемь – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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