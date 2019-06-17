Пьяный орловец напал на фельдшера скорой помощи

СЕГОДНЯ 17:01 2019-06-17T17:02:10+03:00

Дебошир не оценил попытки медика помочь ему и бросился в драку

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В Орле пьяный мужчина напал на фельдшера скорой. Любитель горячительного не оценил оказанную ему помощь и бросился на медика с кулаками.

Инцидент случился на площади Жукова: перебравшему орловцу вызвали бригаду скорой помощи. Врачи прибыли на место, однако вскоре помощь потребовалась уже им самим. Пьяный "пациент" пришёл в себя, устроил взбучку фельдшеру, а потом ушёл в ближайший бар продолжать банкет. Прервали его правоохранители.

- Правоохранители задержали неблагодарного 30-летнего орловца в ближайшем кафе и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU