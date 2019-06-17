2019-06-17T15:41:56+03:00
Общество

В Орле регоператор "Зеленая Роща" сменил адрес

Теперь жителей региона с их вопросами будут принимать в другом офисе
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: яндекс.картыФото: яндекс.карты
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В Орле офис компании регионального оператора по обращению с отходами "Зеленая Роща" переехал. Теперь жителям региона со возникающими вопросами нужно идти в другой офис компании.

С сегодняшнего дня, 17 июня, УК принимает посетителей по адресу Щепная площадь, дом 1.

- Теперь приезжать к нам станет удобнее. Новый офис располагается в центре Заводского района, недалеко от остановки «ЦНТИ». Прекрасная транспортная доступность офиса позволяет добраться до него как на авто, так и на общественном транспорте., - отметили в "Зеленой Роще".

График работы офиса пн-чт: с 9:00 до 18:00, пт: с 9:00 до 16:45. Сб-вс: выходной. Другие реквизиты, телефоны, электронные адреса остались прежними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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