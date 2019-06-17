В Орле регоператор "Зеленая Роща" сменил адрес
В Орле офис компании регионального оператора по обращению с отходами "Зеленая Роща" переехал. Теперь жителям региона со возникающими вопросами нужно идти в другой офис компании.
С сегодняшнего дня, 17 июня, УК принимает посетителей по адресу Щепная площадь, дом 1.
- Теперь приезжать к нам станет удобнее. Новый офис располагается в центре Заводского района, недалеко от остановки «ЦНТИ». Прекрасная транспортная доступность офиса позволяет добраться до него как на авто, так и на общественном транспорте., - отметили в "Зеленой Роще".
График работы офиса пн-чт: с 9:00 до 18:00, пт: с 9:00 до 16:45. Сб-вс: выходной. Другие реквизиты, телефоны, электронные адреса остались прежними.
ИСТОЧНИК KP.RU