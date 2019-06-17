2019-06-17T10:07:55+03:00
Общество

Жара не спешит покидать Орел

По прогнозам, на этой неделе столбики термометров доберутся до отметки в +30
Ольга СУПОНЕВА
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Лето в ОрлеЛето в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Жара не спешит покидать Орел и область. По прогнозам синоптиков, новая рабочая неделя будет солнечной и засушливой.

Как сообщает Росгидрометцентр, сегодня в облцентре малооблачно и без осадков. Днем воздух разогреется до +26 градусов, ветер западный 1 м/с, давление 745 мм рт. ст.

Во вторник 18 июня ночью +15 днем +27. Облачность переменная возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 2 м/с, давление составит 743 мм рт. ст.

В среду 19 числа в темное время суток +15, в дневное +27 градусов. Облачность обещает быть переменной, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2 м/с, давление 746 мм рт. ст.

В четверг, 20 июня, ночью +14, днем разогреется до +28. Небо будет ясным, осадков не предвидится. Скорость ветра 2 м/с, дуть он будет с востока. Давление составит 747 мм рт. ст.

21 июня, в пятницу, столбики термометров покажут ночью +15 градусов, днем +30. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 2 м/с, давление 748 мм рт. ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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