Жара не спешит покидать Орел
Жара не спешит покидать Орел и область. По прогнозам синоптиков, новая рабочая неделя будет солнечной и засушливой.
Как сообщает Росгидрометцентр, сегодня в облцентре малооблачно и без осадков. Днем воздух разогреется до +26 градусов, ветер западный 1 м/с, давление 745 мм рт. ст.
Во вторник 18 июня ночью +15 днем +27. Облачность переменная возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 2 м/с, давление составит 743 мм рт. ст.
В среду 19 числа в темное время суток +15, в дневное +27 градусов. Облачность обещает быть переменной, возможен кратковременный дождь. Ветер северный 2 м/с, давление 746 мм рт. ст.
В четверг, 20 июня, ночью +14, днем разогреется до +28. Небо будет ясным, осадков не предвидится. Скорость ветра 2 м/с, дуть он будет с востока. Давление составит 747 мм рт. ст.
21 июня, в пятницу, столбики термометров покажут ночью +15 градусов, днем +30. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 2 м/с, давление 748 мм рт. ст.
ИСТОЧНИК KP.RU