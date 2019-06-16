2019-06-16T12:27:28+03:00
Происшествия

В Орле полицейские нашли у молодого человека наркотики

Парня задержали с поличным при попытке получения запрещенного вещества
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле полицейские нашли у молодого человека наркотикиВ Орле полицейские нашли у молодого человека наркотикиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле полицейские нашли у молодого человека наркотики. Парня задержали с поличным при попытке получения запрещенного вещества. Мелкооптовая партия наркотиков предназначалась для дальнейшего сбыта.

У молодого человека полицейские изъяли 20 пакетиков с веществом. По результатам экспертизы, содержимым оказался синтетический наркотик массой 8,5 граммов.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Сейчас он задержан. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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