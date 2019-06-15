СЕГОДНЯ 13:36 2019-06-15T13:36:04+03:00

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В Орле из окна выпал 3-летний малыш. На момент происшествия он был предоставлен самому себе. Отец мальчика, будучи пьяным, не уследил за сыном. Ребенок забрался на подоконник и выпал с третьего этажа.

Сейчас мальчик с полученной травмой в крайне тяжелом состоянии госпитализирован. Ему продолжают оказывать всю необходимую помощь.

- В отношении 49-летнего отца малыша возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU