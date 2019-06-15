Ночью в ДТП под Орлом погибла 23-летняя девушка

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-15T13:25:12+03:00

Автомобиль, в котором она была пассажиром, врезался в дерево

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Трагическое ДТП случилось минувшей ночью, 14 июня, неподалеку от Орла. Около 23:45 22-летний водитель автомобиля «Мазда» ехал в сторону села Знаменское. В районе 9-го километра автодороги «Орёл-Знаменское» автомобиль слетел в кювет и врезался дерево

- В результате ДТП водитель и одна из пассажиров, 22-летняя девушка, с травмами госпитализированы. Другой пассажир, девушка 23-х лет, скончалась на месте, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельство происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU