Ночью в ДТП под Орлом погибла 23-летняя девушка
Трагическое ДТП случилось минувшей ночью, 14 июня, неподалеку от Орла. Около 23:45 22-летний водитель автомобиля «Мазда» ехал в сторону села Знаменское. В районе 9-го километра автодороги «Орёл-Знаменское» автомобиль слетел в кювет и врезался дерево
- В результате ДТП водитель и одна из пассажиров, 22-летняя девушка, с травмами госпитализированы. Другой пассажир, девушка 23-х лет, скончалась на месте, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельство происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»