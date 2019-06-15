СЕГОДНЯ 10:21 2019-06-15T10:22:19+03:00

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В Орле для детей из пришкольного лагеря полицейские устроили праздник «Веселое колесо». Конкурс, организованный представителями отделения велоспорта ДЮСШ № 1 и инспекторами дорожного движения, прошел в лицее № 4 имени Злотина. Тематикой мероприятия стали профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда здорового образа жизни.

Отдыхающих пришкольного лагеря разделили на отряды. На открытой велотрассе участники должны были продемонстрировать виртуозное владение велосипедом. Попробовать свои силы решили и те дети, которые ни разу велосипедом не управляли.

- Пока одни команды отрабатывали на практике вождение, другие повторяли Правила дорожного движения. Особое внимание было уделено правилам езды на велосипеде детьми до 14 лет. Также с ребятами обсудили плюсы использования защитной экипировки и применения световозвращающих элементов в темное время суток,- рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU