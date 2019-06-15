Орловский Роспотребнадзор проверил 49 оздоровительных учреждений
Орловский Роспотребнадзор проверил 49 оздоровительных летних учреждений. Специалисты ведомства взяли пробы питьевой воды, воды из бассейнов, готовых блюд и пищевых продуктов. Все анализы отправили на исследование в лабораторию.
- Согласно результатам экспертиз, было изъято 25,7 килограммов продуктов, на которых отсутствовала маркировка, и были нарушены условия хранения, - сообщили «КП» в ведомстве.
Также специалисты Роспотребнадзора отметили, что основными нарушениями, обнаруженными в ходе надзорных мероприятий были нарушения санитарно-эпидемиологического режима к содержанию помещений, несоблюдение правил личной гигиены и требований к обработке посуды и инвентаря, нарушение условий хранения продуктов питания. На всех нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU