2019-06-15T10:16:14+03:00
Общество

На Орловщине ввели особый противопожарный режим

Ограничения действуют на территории шести районов области
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
Изменить размер текста:

На Орловщине ввели особый противопожарный режим. Ограничения действуют на территории Орловского, Верховского, Ливенского, Болховского, Дмитровского районов и в городе Орле.

По словам сотрудников МЧС, введение особого противопожарного режима обусловлено установившимся 4 классом пожарной опасности, а также ростом числа пожаров и последствий от них. Согласно решениям глав районов на период действия режима вводится ограничение на пребывание людей в лесах и въезд в них автомобилей, на проведение мероприятий, разведение костров.

- Для недопущения природных пожаров проводится обновление просек и противопожарных минерализованных полос. Кроме этого, организована работа по недопущению сжигания сухостоя на полях сельхозназначения, а также опашка лесных массивов, граничащих с полями, в период проведения сельскохозяйственных работ, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле из окна выпал 3-летний малыш
Ночью в ДТП под Орлом погибла 23-летняя девушка
В Орле для детей из пришкольного лагеря полицейские устроили праздник
Орловский Роспотребнадзор проверил 49 оздоровительных учреждений
В Орле блогеров познакомили с особенностями службы полицейских-кинологов
Глава орловского СК провел оперативное совещание
В Орловской области завершилась пионерская военно-патриотическая игра «Зарница»
В краеведческом музее активисты провели обзорную экскурсию для орловских учащихся
С профессиональным праздником в Орле поздравили медработников
В Орле стражи порядка помогли отбуксировать задымившийся автомобиль
Через неделю в Орле состоится «Бал медалистов»
Проект орловской студентки о развитии ягодоводства признан лучшим в стране
На Орловщине пройдет спортивный фестиваль для аграриев
Новый перевозчик в Железнодорожном районе Орла получил отсрочку для установки мусорных контейнеров
В Орле без вести пропал 75-летний мужчина
В Орле на площади Ленина начали оборудовать площадку для пляжного волейбола
Жителям улицы Пархоменко в Орле власти пообещали установить мусорные контейнеры
ЕГЭ по математике орловские выпускники сдали лучше старшеклассников прошлого года
В Мценске две легковушки не поделили дорогу
С поличным в орловской глубинке задержали похитителей металлических изделий
Под Орлом в кювет слетела «Деу Нексия»
Как избежать несчастных случаев с участием детей рассказали орловцам полицейские
Орловец угрожал колотым стеклом прохожим на остановке общественного транспорта
В орловском поселке Глазуновка открылась многофункциональная спортивная площадка
«Шевроле Нива» въехала в дорожный знак и перевернулась на дороге «Калуга-Орел»
На Орловщине заблокировали восемь сайтов с продажей фиктивных справок