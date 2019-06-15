СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-15T10:16:14+03:00

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На Орловщине ввели особый противопожарный режим. Ограничения действуют на территории Орловского, Верховского, Ливенского, Болховского, Дмитровского районов и в городе Орле.

По словам сотрудников МЧС, введение особого противопожарного режима обусловлено установившимся 4 классом пожарной опасности, а также ростом числа пожаров и последствий от них. Согласно решениям глав районов на период действия режима вводится ограничение на пребывание людей в лесах и въезд в них автомобилей, на проведение мероприятий, разведение костров.

- Для недопущения природных пожаров проводится обновление просек и противопожарных минерализованных полос. Кроме этого, организована работа по недопущению сжигания сухостоя на полях сельхозназначения, а также опашка лесных массивов, граничащих с полями, в период проведения сельскохозяйственных работ, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU