СЕГОДНЯ 10:13 2019-06-15T10:13:29+03:00

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В Орле блогеров познакомили с особенностями службы полицейских-кинологов. Необычная встреча в подразделении полиции прошла в преддверии Международного дня блогера. Таких гостей Центр Кинологической службы принимал впервые.

- Руководитель подразделения Денис Панков провел для блогеров небольшую экскурсию, познакомил с местами тренировок собак и служебными автомобилями, на которых питомцы выезжают на места происшествия. Посетители увидели водоем, где в жару полицейские псы плавают, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Объективами фотокамер гости ловили тренировки собак. Хвостатые помощники на время проходили полосу препятствий, разыскивали среди имитаторов багажа спрятанные «наркотики». Пообщались гости и с щенками.

ИСТОЧНИК KP.RU