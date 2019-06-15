СЕГОДНЯ 09:39 2019-06-15T09:39:58+03:00

С ЧП полицейские столкнулись на пересечении улиц Комсомольской и 1-ой Посадской

Изменить размер текста: A A

В Орле стражи порядка помогли отбуксировать задымившийся автомобиль. С ЧП полицейские столкнулись минувшим днем, 14 июня, на пересечении улиц Комсомольской и 1-ой Посадской.

В непосредственной близости с авто, экипаж ДПС оказался, возвращаясь с маршрута патрулирования. На тот момент водитель пытался самостоятельно устранить неисправность. Сотрудники полиции вооружились огнетушителем и поспешили на помощь. Но на тот момент мужчина уже успел потушить задымление.

- Поврежденный автомобиль отбуксировали. Проезжая часть дороги была освобождена. Затора на оживленном перекрестке не было, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU