СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-14T13:19:19+03:00

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В Мценске две легковушки не поделили дорогу. ДТП случилось в четверг утром, 13 июня, в районе дома № 1 в микрорайоне Коммаш. 34-летняя автоледи на «Рено Флюенс» выполняла разворот. Водитель не заняла крайнее левое положение и столкнулась с «ИЖ 27175036».

- Позже поступила информация о том, что в ГБУЗ ОО Городская больница имени Боткина обратились за медицинской помощью оба водителя, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых четверо получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU