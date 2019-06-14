СЕГОДНЯ 10:37 2019-06-14T10:37:54+03:00

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«Шевроле Нива» въехала в дорожный знак и перевернулась на дороге «Калуга-Орел». ДТП произошло в минувший четверг утром, 13 июня. На препятствие 58-летний водитель авто наехал на 188-м километре автодороги.

- Мужчина получил телесные повреждения. С места ДТП бригадой скорой помощи его доставили в БУЗ ООКБ. Сейчас водитель госпитализирован, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых четверо получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU