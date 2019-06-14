СЕГОДНЯ 09:40 2019-06-14T09:40:18+03:00

Двоих мужчин задержали на минувшей неделе за кражи в торговых центрах Орла Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Двоих мужчин задержали на минувшей неделе за кражи в торговых центрах Орла. По сигналу «тревожной» кнопки на помощь работникам ТЦ выезжали сотрудники Росгвардии.

Оба задержанных местных жителя нигде не числились работающими. Один из мужчин, минуя кассы в торговом центре на Московском шоссе попытался пронести летние мужские туфли. Еще один уроженец Орла попался сотрудникам вневедомственной охраны в ТЦ на Карачевском шоссе. Молодой человек взял с полки пиццу.

- После того, как украденные товары вернулись обратно на прилавки, все правонарушители были переданы сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU