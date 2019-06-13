2019-06-13T17:44:45+03:00
Общество

Завтра орловцы посоревнуются в прыжках на скакалке

Открытый фестиваль по роуп-скиппингу пройдет на площади Ленина
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Завтра орловцы посоревнуются в прыжках на скакалкеЗавтра орловцы посоревнуются в прыжках на скакалкеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Завтра, 14 июня, орловцы посоревнуются в прыжках на скакалке. Открытый фестиваль по роуп-скиппингу пройдет на площади Ленина для всех желающих от 7 лет.

Для участия спортсменам необходимо иметь свои скакалки. Фестиваль проводится по правилам Международной федерации роуп-скиппинга в дисциплинах: скорость 1х30 секунд на 2-х ногах, скорость 1х30 секунд бегом на месте, спринтом и двойными до зарона. Победит тот участник, кто прыгнет наибольшее число раз. В случае, если у двух участников результат одинаковый, место выше занимает спортсмен, выступивший раньше по протоколу.

Кроме того, участники смогут сдать комплекс «Прыгай с нами! Прыгай как мы! Прыгай лучше нас!». Для этого необходимо будет выполнить пять заданий, в числе которых прыжки на двух ногах, «Классики», «Крест», «Спринт», упор лежа + подъем + прыжок через скакалку. Победителей и призеров соревнований наградят медалями и грамотами.

Начало соревнований в 10 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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