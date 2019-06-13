2019-06-13T14:10:24+03:00
Общество

В Орле кладбища приведут в порядок до 15 июня

Ко Дню Святой Троицы территории полностью вычистят от мусора
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле кладбища приведут в порядок до 15 июняВ Орле кладбища приведут в порядок до 15 июняФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Кладбища в Орле приведут в порядок ко Дню Святой Троицы. В рамках муниципального контракта 11 июня от мусора полностью вычистили Крестительское кладбище. Такую информация представил отдел по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла.

Подрядчик ООО «МРСК «Орелстрой» в работах задействовал трех человек, погрузчик и два самосвала вместимостью по 30 кубометров каждый. Большегрузными рабочих обеспечила УК «Зеленая роща». Общими усилиями с кладбища вывезли 60 кубометров отходов.

- Сегодня, 13 июня, с 8 утра сотрудники ООО «ПФК «Содружество» ведут уборку Наугорского кладбища. На завтра ООО «МРСК «Орелстрой» запланированы на Троицком кладбище. Полностью территории очистят от мусора до 15 июня, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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