2019-06-13T12:56:29+03:00
Происшествия

С чужой карты орловец оплатил покупки на три с половиной тысячи рублей

Платежное средство мужчина украл у своего знакомого в заведении
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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С чужой карты орловец оплатил покупки на три с половиной тысячи рублейС чужой карты орловец оплатил покупки на три с половиной тысячи рублейФото: Архив "КП"
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С чужой карты орловец оплатил покупки на три с половиной тысячи рублей. Платежное средство 48-летний мужчина украл у своего знакомого, которого встретил в заведении.

Обманутый молодой человек обратился за помощью в полицию, когда обнаружил, что с его карты сняты деньги. Он рассказал стражам порядка, что знает, кто и когда мог украсть его платежное средство. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. В объектив попал тот самый знакомый мужчины.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Причиненный ущерб он возместил, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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