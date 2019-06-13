СЕГОДНЯ 12:56 2019-06-13T12:56:29+03:00

С чужой карты орловец оплатил покупки на три с половиной тысячи рублей Фото: Архив "КП"

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С чужой карты орловец оплатил покупки на три с половиной тысячи рублей. Платежное средство 48-летний мужчина украл у своего знакомого, которого встретил в заведении.

Обманутый молодой человек обратился за помощью в полицию, когда обнаружил, что с его карты сняты деньги. Он рассказал стражам порядка, что знает, кто и когда мог украсть его платежное средство. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. В объектив попал тот самый знакомый мужчины.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Причиненный ущерб он возместил, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU