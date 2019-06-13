С чужой карты орловец оплатил покупки на три с половиной тысячи рублей
С чужой карты орловец оплатил покупки на три с половиной тысячи рублей. Платежное средство 48-летний мужчина украл у своего знакомого, которого встретил в заведении.
Обманутый молодой человек обратился за помощью в полицию, когда обнаружил, что с его карты сняты деньги. Он рассказал стражам порядка, что знает, кто и когда мог украсть его платежное средство. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. В объектив попал тот самый знакомый мужчины.
- По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Причиненный ущерб он возместил, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU