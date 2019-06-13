В Орле полицейские с поличным задержали мужчину с 20 граммами «синтетики»
Жителя другого региона взяли, когда он пришел забрать оптовую закладку
Фото: УМВД России по Орловской области
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В Орле полицейские с поличным задержали мужчину с наркотиками после проверки информации о его возможной причастности к преступлению. Жителя другого региона взяли, когда он пришел забрать оптовую закладку.
- При нем были обнаружены свертки с веществом. Согласно проведенному исследованию, в них находился синтетический наркотик общим весом 20,8 граммов, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В отношении мужчины по статье 228.1 УК РФ было возбуждено уголовное дело. Сейчас он задержан. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU