В Орле полицейские с поличным задержали мужчину с 20 граммами «синтетики»

СЕГОДНЯ 11:17 2019-06-13T11:17:04+03:00

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В Орле полицейские с поличным задержали мужчину с наркотиками после проверки информации о его возможной причастности к преступлению. Жителя другого региона взяли, когда он пришел забрать оптовую закладку.

- При нем были обнаружены свертки с веществом. Согласно проведенному исследованию, в них находился синтетический наркотик общим весом 20,8 граммов, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В отношении мужчины по статье 228.1 УК РФ было возбуждено уголовное дело. Сейчас он задержан. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU