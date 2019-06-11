СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-11T10:42:31+03:00

Молодой человек поместил в тайники три пакетика с запрещенным веществом

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В Орле заключат под стражу 19-летнего закладчика наркотиков. Факт сбыта «синтетики» бесконтактным способом выявили сотрудники полиции в конце мая текущего года. Тогда в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен местный житель 2000 года рождения. Орловец поместил в тайники три пакетика с запрещенным к обороту веществом общим весом 0,42 грамма, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время молодому человеку предъявлено обвинение. Следователь вышел с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU