Первенство по мини-футболу среди трудовых коллективов пройдет в Орле
Соревнования стартуют с 17 июня
Первенство по мини-футболу среди трудовых коллективов пройдет в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Первенство по мини-футболу среди трудовых коллективов пройдет в Орле. Соревнования стартуют с 17 июня, регистрация на участие завершится на этой неделе, 14 июня.
Заявки принимаются на электронную почту: fks57@yandex.ru. Заявить об участии можно также и по телефону-факсу: 8 (4862) 43-26-45.
Соревнования пройдут на базе Городского спортивно-оздоровительного центра.
Адрес: улица Маринченко, 9б.
ИСТОЧНИК KP.RU