СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-11T10:29:52+03:00

Первенство по мини-футболу среди трудовых коллективов пройдет в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Первенство по мини-футболу среди трудовых коллективов пройдет в Орле. Соревнования стартуют с 17 июня, регистрация на участие завершится на этой неделе, 14 июня.

Заявки принимаются на электронную почту: fks57@yandex.ru. Заявить об участии можно также и по телефону-факсу: 8 (4862) 43-26-45.

Соревнования пройдут на базе Городского спортивно-оздоровительного центра.

Адрес: улица Маринченко, 9б.

ИСТОЧНИК KP.RU