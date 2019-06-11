СЕГОДНЯ 09:30 2019-06-11T09:30:07+03:00

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В Орловской области опрокинулся мотоблок. ДТП произошло в понедельник утром, 10 июня на автодороге «Глазуновка-Старополево». 65-летний водитель «Хопер 900» ехал со стороны поселка Глазуновка и не справился с управлением. В результате мотоблок стал двигаться задним ходом и опрокинулся на проезжую часть дороги.

- В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался до приезда скорой помощи, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU