СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-10T11:24:11+03:00

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Юбилей писателя Владимира Ермакова отметили в Орле. Вечер по случаю 70-летия орловца состоялся в театре «Русский стиль» имени Бахтина.

Стоит отметить, что сегодня свои заметки и эссе орловский писатель публикует в местной прессе и литературных журналах. Владимир Ермаков является постоянным участником международных писательских встреч в Ясной Поляне. В его литературном багаже - более двадцати книг. А отдельные эссе автора переведены на финский, польский и английский языки.

Некоторые из своих стихов Владимир Ермаков прочел для гостей вечера. С творческими номерами в честь юбилея писателя выступили заслуженный работник культуры РФ, композитор Ирина Хрисаниди, солистка Орловской государственной филармонии Наталья Титова, Военный оркестр Академии ФСО России под управлением Сергея Овчинникова, солисты Орловского городского центра культуры, а также ведущие артисты театра «Русский стиль».

ИСТОЧНИК KP.RU