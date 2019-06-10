СЕГОДНЯ 09:14 2019-06-10T09:14:49+03:00

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Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти» пройдет в Орле 22 июня. В рамках мероприятия в полдень в трех крупнейших захоронениях города, а также в семи захоронениях Орловской области, состоится одновременный торжественный забор земли для нового московского храма - Главного храмам Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» в Москве.

Стоит отметить, что на территории храма предполагается создание галереи «Дорога памяти» длинной 1418 шагов. Это такое количество дней и ночей, на протяжении которых длилась война. Сам мемориальный комплекс будет оформлен фотографиями участников Великой Отечественной войны, а в 168 ячейках расположат шкатулки со священной землей.

Так, в Орле на братской могиле советских воинов в сквере Танкистов, а также на воинских участках на Троицком и Крестительском кладбищах пройдет торжественный митинг. Участие в них примут первые лица Орла и области, ветераны Великой Отечественной войны, воспитанники движения «Юнармия», общественные и ветеранские организации, жители и гости города. Память погибших почтят минутой молчания. К памятникам возложат цветы.

Со священных мест участники акции возьмут по горсти земли. Их поместят в кисет, а после — в латунные 57-миллиметровые гильзы. Горсти запакуют в специальные ящики и доставят в Главный храм.

ИСТОЧНИК KP.RU