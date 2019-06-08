С вопросами жилищной сферы обратились орловцы к главе городской администрации

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-08T13:55:43+03:00

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С вопросами жилищной сферы 6 июня обратились орловцы к главе городской администрации. На приеме у Александра Муромского побывали семь заявителей.

Одной из обратившихся была жительница дома по улице Бурова в Орле. Женщина пожаловалась, что ее гараж постоянно затопляется, а причиной тому она видит ливневую канализацию. В управлении городского хозяйства и транспорта, в свою очередь, сообщили, что для предотвращения скопления воды и ее отвода с проезжей части еще в 2014 году в районе ТЦ «Звездный» дооборудовали систему ливневой канализации водоотводной трубой с пятью дождеприемными колодцами. Сейчас она находится в рабочем состоянии, а никакого залития нет. Также представители указали, что сам гараж могут затоплять грунтовые воды. Чтобы определить истину причину, Александр Муромский предложил провести независимую экспертизу.

С коммунальным вопросом пришел и собственник из дома № 18 по улице Гуртьева. Он сообщил, что в их двор выбрасывают твердые коммунальные отходы жители всех близстоящих домов. Контейнеры не справляются с объемом, а контейнерная площадка не оборудована. Собственники помещений в доме № 19 по улице Льва Толстого пожаловались на то, что их двор не вошел в программу «Формирование современной городской среды».

На прием пришли также жители домов № 8 и № 8а по улице Ермолова. Дело в том, что еще в 2007 году здания считались аварийными и требующими расселения. Но после 2010 года дом мог быть признан аварийным только при наличии независимой экспертизы. Такого документа у жильцов не оказалось, и их исключили из перечня. Александр Муромский пояснил, что для решения проблемы сначала необходимо провести экспертизу, по ее результатам администрация Орла рассмотрит вопрос о включении здания в число аварийных и подлежащих расселению.

ИСТОЧНИК KP.RU