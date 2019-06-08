2019-06-08T13:55:43+03:00
Общество

С вопросами жилищной сферы обратились орловцы к главе городской администрации

На приеме у Александра Муромского побывали семь заявителей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
Изменить размер текста:

С вопросами жилищной сферы 6 июня обратились орловцы к главе городской администрации. На приеме у Александра Муромского побывали семь заявителей.

Одной из обратившихся была жительница дома по улице Бурова в Орле. Женщина пожаловалась, что ее гараж постоянно затопляется, а причиной тому она видит ливневую канализацию. В управлении городского хозяйства и транспорта, в свою очередь, сообщили, что для предотвращения скопления воды и ее отвода с проезжей части еще в 2014 году в районе ТЦ «Звездный» дооборудовали систему ливневой канализации водоотводной трубой с пятью дождеприемными колодцами. Сейчас она находится в рабочем состоянии, а никакого залития нет. Также представители указали, что сам гараж могут затоплять грунтовые воды. Чтобы определить истину причину, Александр Муромский предложил провести независимую экспертизу.

С коммунальным вопросом пришел и собственник из дома № 18 по улице Гуртьева. Он сообщил, что в их двор выбрасывают твердые коммунальные отходы жители всех близстоящих домов. Контейнеры не справляются с объемом, а контейнерная площадка не оборудована. Собственники помещений в доме № 19 по улице Льва Толстого пожаловались на то, что их двор не вошел в программу «Формирование современной городской среды».

На прием пришли также жители домов № 8 и № 8а по улице Ермолова. Дело в том, что еще в 2007 году здания считались аварийными и требующими расселения. Но после 2010 года дом мог быть признан аварийным только при наличии независимой экспертизы. Такого документа у жильцов не оказалось, и их исключили из перечня. Александр Муромский пояснил, что для решения проблемы сначала необходимо провести экспертизу, по ее результатам администрация Орла рассмотрит вопрос о включении здания в число аварийных и подлежащих расселению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кражу мотоцикла у орловской пенсионерки раскрыли полицейские
Регоператор прокомментировал проблему "черных перевозчиков" мусора в Орле
Орловского жителя задержали с синтетическим наркотиком
На орловской дороге трое пострадали в столкновении грузовика и трактора
Мышьяк, марганец и никель: в почвах Орловщины нашли тяжелые металлы
В лобовом столкновении с "КАМАЗом" в орловской деревне погиб водитель легковушки
«Мы сохраняем традиционные технологии с момента запуска нашего завода»
Орловцы смогут сдать отработанные батарейки на переработку
"Город, в котором живет театр": в Орле открылась новая выставка
На орловчанку завели дело о посредничестве во взяточничестве
Театр на Таганке показал орловцам психологическую сказку «Красная шапка»
Грядущие выходные в Орле будут жаркими
В Орловской области стало больше миллионеров
Орловская область будет сотрудничать с Санкт-Петербургом
Двое орловцев украли мобильник у продавца в алко-магазине
Два автомобиля и микроавтобус столкнулись в Орле
Возгорание хозпостроек во Мценске закончилось трагедией
В орловском поселке Шаблыкино два «УАЗа» не поделили дорогу
Московский театр "У Никитских ворот" представил в Орле Спектакль "Мать обвиняет"
Орловщина будет сотрудничать с Кузбассом
Больше девяти сотен ДТП случилось на Орловщине с начала года
Завод по производству керамогранита и сантехники появится в Орловской области
В Орле бизнесмены уберут свои незаконные баннеры до 1 июля
Жители улицы Пархоменко в Орле пожаловались на вывоз мусора
В пятницу 7 июня в Орле будет ограничено движение и стоянка
Сбербанк представил новое решение в сфере жилой недвижимости «Проектный бридж»