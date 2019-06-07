"Город, в котором живет театр": в Орле открылась новая выставка
Увидеть экспозицию можно до 28 июня
Фото из архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Новая выставка под названием "Многоликий Орел - город, в котором живет театр" открылась в областной столице. Познакомиться с экспозицией можно до 28 июня.
Местом проведения культурного события стал выставочный зал фотоцентра "Ракурс".
- В выставке примут участие обучающиеся студий декоративно-прикладного, фото и художественного творчества муниципальных учреждений дополнительного образования в возрасте от 6 до 18 лет, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе администрации города.
Экспозиция работает в будние дни с 9.00 до 16.00. Выходные - суббота и воскресенье.
ИСТОЧНИК KP.RU