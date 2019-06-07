2019-06-07T15:54:05+03:00
Звезды

"Город, в котором живет театр": в Орле открылась новая выставка

Увидеть экспозицию можно до 28 июня
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Новая выставка под названием "Многоликий Орел - город, в котором живет театр" открылась в областной столице. Познакомиться с экспозицией можно до 28 июня.

Местом проведения культурного события стал выставочный зал фотоцентра "Ракурс".

- В выставке примут участие обучающиеся студий декоративно-прикладного, фото и художественного творчества муниципальных учреждений дополнительного образования в возрасте от 6 до 18 лет, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе администрации города.

Экспозиция работает в будние дни с 9.00 до 16.00. Выходные - суббота и воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На орловской дороге трое пострадали в столкновении грузовика и трактора
Мышьяк, марганец и никель: в почвах Орловщины нашли тяжелые металлы
В лобовом столкновении с "КАМАЗом" в орловской деревне погиб водитель легковушки
«Мы сохраняем традиционные технологии с момента запуска нашего завода»
Орловцы смогут сдать отработанные батарейки на переработку
На орловчанку завели дело о посредничестве во взяточничестве
Театр на Таганке показал орловцам психологическую сказку «Красная шапка»
Грядущие выходные в Орле будут жаркими
В Орловской области стало больше миллионеров
Орловская область будет сотрудничать с Санкт-Петербургом
Двое орловцев украли мобильник у продавца в алко-магазине
Два автомобиля и микроавтобус столкнулись в Орле
Возгорание хозпостроек во Мценске закончилось трагедией
В орловском поселке Шаблыкино два «УАЗа» не поделили дорогу
Московский театр "У Никитских ворот" представил в Орле Спектакль "Мать обвиняет"
Орловщина будет сотрудничать с Кузбассом
Больше девяти сотен ДТП случилось на Орловщине с начала года
Завод по производству керамогранита и сантехники появится в Орловской области
В Орле бизнесмены уберут свои незаконные баннеры до 1 июля
Жители улицы Пархоменко в Орле пожаловались на вывоз мусора
В пятницу 7 июня в Орле будет ограничено движение и стоянка
Сбербанк представил новое решение в сфере жилой недвижимости «Проектный бридж»