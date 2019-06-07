"Город, в котором живет театр": в Орле открылась новая выставка

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-07T15:54:05+03:00

Увидеть экспозицию можно до 28 июня

Изменить размер текста: A A

Новая выставка под названием "Многоликий Орел - город, в котором живет театр" открылась в областной столице. Познакомиться с экспозицией можно до 28 июня.

Местом проведения культурного события стал выставочный зал фотоцентра "Ракурс".

- В выставке примут участие обучающиеся студий декоративно-прикладного, фото и художественного творчества муниципальных учреждений дополнительного образования в возрасте от 6 до 18 лет, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе администрации города.

Экспозиция работает в будние дни с 9.00 до 16.00. Выходные - суббота и воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU