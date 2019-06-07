2019-06-07T14:55:53+03:00
Общество

На орловчанку завели дело о посредничестве во взяточничестве

По версии следствия, она способствовала договоренности о сдаче экзаменов за деньги в местном вузе
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле на местную жительницу завели уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, она способствовала договоренности о сдаче экзаменов за деньги студентом местного вуза.

Все произошло еще в 2018 году. Тогда орловчанка помогала осуществить «сделку» между, на тот момент, проректором Орловского госуниверситета экономики и торговли и студентом. За 29 тысяч рублей учащемуся должны были проставить хорошие отметки на сессии.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области при содействии УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Орла, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В ведомстве отмечают, что уголовное дело в отношении экс-проректора указанного вуза, обвиняемой в получении взятки, находится на завершающей стадии предварительного расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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