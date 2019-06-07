2019-06-07T14:17:12+03:00
Звезды

Театр на Таганке показал орловцам психологическую сказку «Красная шапка»

Французский шарм и женские страхи воплотила на сцене режиссер Виктория Печерникова
Наталья Меркулова
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Спектакль "Красная шапка"Спектакль "Красная шапка"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В рамках IX Международного фестиваля «LUDI» на сцене орловского театра «Свободное пространство» был представлен спектакль по мотивам пьесы французского драматурга Жоэля Помра. Переосмысленная и наполненная психологизмом детская сказка зазвучала здесь с особым русским акцентом и женской душой.

Идею Помра о новом подходе к известному сюжету воплотила режиссер театра на Таганке (Москва) Виктория Печерникова.

- Наш спектакль о страхах, о взрослении, о взаимоотношении матери и дочери. Это уже не детская сказка, а вполне взрослое произведение. На многие театральные приемы нас вдохновил Тим Бертон и теневые образы его мультфильмов, - рассказала «КП» Виктория Печерникова.

И, действительно, постановка начинается с непроглядного мрака, из которого рождаются две женские фигуры – мать и дочь. Декорации минимальны: только зеркало и стул. Тьму развеивает легкая французская мелодия, цокот каблучков и появление кокетливой красной шапки. Только принадлежит она не дочери, а матери.

А дальше знакомый многим сюжет – мать занята своими делами, ей не до дочери. Но время идет. Малышка вырастает и вот уже ее время надеть красную шапку, мамины туфли и отправиться в путешествие во взрослую жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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