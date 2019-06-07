2019-06-07T10:51:33+03:00
Экономика

В Орловской области стало больше миллионеров

Налоговики подвели предварительные итоги декларационной кампании за 2018 год
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орловской области увеличилось число миллионеров. Об этом стало известно после подведения налоговиками предварительных итогов декларационной кампании за 2018 год.

Как сообщили в пресс-службе регуправления ФНС, число жителей региона, получивших доход в миллион и больше, увеличилось на 627 человек в сравнении с предыдущим годом. А вот доходы больше чем в миллиард по-прежнему задекларировал только один человек.

Как сообщает ведомство, к первому мая налоговиках представили больше 42 тысяч деклараций по форме № 3-НДФЛ. В сравнении с предыдущим годом число их увеличилось на три тысячи. К уплате в бюджет по ним заявлено 112, 4 миллиона рублей, что болбше предыдущего года на 15,4 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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