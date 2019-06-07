В орловском поселке Шаблыкино два «УАЗа» не поделили дорогу

СЕГОДНЯ 09:27 2019-06-07T09:27:38+03:00

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В орловском поселке Шаблыкино дорогу не поделили два микроавтобуса «УАЗ» - транспорт спасательной службы и сельхозорганизации. В ДТП пострадало два человека.

Авария случилась накануне, 6 июня, около пяти часов вечера. 58-летний водитель «УАЗа» выезжал с прилегающей территории дома №16 по улице Маяковского на перекресток.

- Водитель допустил столкновение с автомобилем «УАЗ» под управлением 42-летнего, водителя который двигался по улице Шоссейная в сторону села Сомово, - описали ситуацию в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге в одном из микроавтобусов травмы получила 28-летняя женщина, в другом – 28-летний мужчина. Врачи назначили им амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU