Московский театр "У Никитских ворот" представил в Орле Спектакль "Мать обвиняет"

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-07T09:16:41+03:00

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В пятый день Международного фестиваля камерных и моноспектаклей «LUDI» перед орловскими зрителями предстала трагическая история матери, потерявшей мужа и всех своих детей в абсурдном вихре войн, соревнований и нелепых случайностей.

В основу спектакля легла пьеса чешского драматурга Карела Чапека «Мать», созданная им в 1937 году, в самый разгар фашистской диктатуры.

Спектакль "Мать обвиняет"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Мать обвиняет мир в его несовершенстве, в отсутствие нравственности, морали, понимания ценности человеческой жизни. Она обвиняет и всех нас, ведь мы молчим, а мать не может молчать. Сколько сейчас людей ищет оправдание насилию? А ведь каждая женщина, оплакивающая смерть сына, имеет право спросить, а за что он погиб, почему, зачем принесен в жертву? – поясняет режиссер спектакля Марк Розовский.

В основу спектакля легла пьеса чешского драматурга Карела Чапека «Мать»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Проникновенный монолог матери в исполнении заслуженной артистки России Марины Кайдаловой растревожил душу каждого зрителя, пробудив простые человеческие чувства – сопереживание героине и горечь собственных трагических утрат.

ИСТОЧНИК KP.RU