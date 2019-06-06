Орловщина будет сотрудничать с Кузбассом

СЕГОДНЯ 17:51 2019-06-06T17:51:00+03:00

Соглашение было подписано сегодня на Петербургском международном экономическом форуме

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Орловская область будет сотрудничать с Кузбассом. Соглашение о взаимодействии было подписано сегодня, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме в Северной столице.

Подписи на документе поставили Губернатор Орловской области Андрей Клычков и Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

- Региональные правительства намерены создавать условия для расширения торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территориях Кузбасса и Орловской области, а также для установления и расширения деловых связей между субъектами малого и среднего предпринимательства, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Также запланировано сотрудничество в таких сферах, как транспорт, промышленность и АПК, информационные коммуникации, спорт, туризм, образование, наука, культура.

ИСТОЧНИК KP.RU