2019-06-06T17:51:00+03:00
Экономика

Орловщина будет сотрудничать с Кузбассом

Соглашение было подписано сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: orel-region.ruФото: orel-region.ru
Изменить размер текста:

Орловская область будет сотрудничать с Кузбассом. Соглашение о взаимодействии было подписано сегодня, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме в Северной столице.

Подписи на документе поставили Губернатор Орловской области Андрей Клычков и Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

- Региональные правительства намерены создавать условия для расширения торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территориях Кузбасса и Орловской области, а также для установления и расширения деловых связей между субъектами малого и среднего предпринимательства, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Также запланировано сотрудничество в таких сферах, как транспорт, промышленность и АПК, информационные коммуникации, спорт, туризм, образование, наука, культура.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Больше девяти сотен ДТП случилось на Орловщине с начала года
Завод по производству керамогранита и сантехники появится в Орловской области
В Орле бизнесмены уберут свои незаконные баннеры до 1 июля
Жители улицы Пархоменко в Орле пожаловались на вывоз мусора
В пятницу 7 июня в Орле будет ограничено движение и стоянка
Сбербанк представил новое решение в сфере жилой недвижимости «Проектный бридж»
Орловские спасатели провели учения на нефтяной станции
В Орле автоледи на «Шкоде» сбила пенсионера
Алкогольные посиделки стоили орловцу сорок тысяч рублей
По наказам избирателей в Орле обустроят «лежачих полицейских» на улице Маринченко
"Провал глубиной в метр": в орловских соцсетях появилось фото провалившегося асфальта на Городской улице
Орловцы привели в порядок памятник воинам-интернационалистам
В Орле сквер Дворянское гнездо подготовили к литературному празднику
В орловской глубинке «ВАЗ» сбил юного велосипедиста
Праздничный концерт ветеранов боевых действий увидят жители Орла в День России
Орловцам предлагают проверить свои знания по истории и традициям города Москвы
Хозпостройку спасали от пожара орловские огнеборцы
Орловские выпускники сдали экзамены по истории и химии
19-летний орловец залез в чужой сарай и вытащил металл
Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Орловской области и банком ВТБ
Под Орлом фура улетела в кювет
Улицу Смоленскую в Орле отсыпали асфальтогранулятом
Семь человек эвакуировали орловские спасатели из-за пожара в квартире
Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в жилом доме в орловской деревне
Делегация Орловской области прибыла на Петербургский международный экономический форум-2019
На Орловщине освещение появится почти на 132 километрах дорог