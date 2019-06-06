2019-06-06T14:53:16+03:00
Общество

Жители улицы Пархоменко в Орле пожаловались на вывоз мусора

Проблема заключается в определении мест для сбора отходов и регулярности их уборки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Жители улицы Пархоменко в Орле пожаловались на вывоз мусораЖители улицы Пархоменко в Орле пожаловались на вывоз мусораФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Жители улицы Пархоменко в Орле пожаловались на вывоз мусора. Основная проблема жильцов заключается в определении мест для сбора отходов и регулярности их уборки. Разрешить проблему к орловцам во время городского объезда приехал Александр Муромский.

Основная трудность, по словам местных, это подъезд мусоровозов к дальним участкам улицы. Дело в том, что собственники окраинных домов перевели свои дачные участки в индивидуальное жилищное строительство. Но сама улица находится на территории садоводческого некоммерческого товарищества.

Представитель УК «Зеленая роща» пояснила, на улице Пархоменко уборкой мусора занимается ООО «ЭкоТранс». Здесь установлен почасовой график сбора отходов по воскресеньям около домов № 10 и № 28. Однако к дальним домам мусоровоз проехать по непригодной дороге не может.

Глава администрации подчеркнул, что жители оплачивают квитанции, поэтому в их праве требовать выполнение услуги. На объезде было отмечено, что в районе дома № 91 необходимо установить два контейнера пока без оборудования площадки. Документы на то уже отправлены в адрес управляющей компании.

Александр Филатов, замначальника управления городского хозяйства и транспорта, подчеркнул, что проблему с вывозом мусора необходимо решить в комплексе с ремонтом дороги. Сейчас этот подъезд не является всесезонным.

На следующей неделе, 13 июня, пройдет встреча специалистов администрации Орла, УК «Зеленая роща» с жителями улицы Пархоменко и перевозчиком. На встрече будут определены дополнительные места установки контейнеров и время сбора мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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