2019-06-06T13:18:41+03:00
Происшествия

В Орле автоледи на «Шкоде» сбила пенсионера

Пешеход переходил дорогу по «зебре»
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД Орловской областиФото: УГИБДД Орловской области
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В Орле автоледи на «Шкоде» сбила пенсионера. Пожилой мужчина переходил дорогу по «зебре».

ДТП случилось вечером среды, 5 июня. В седьмом часу 38-летняя женщина ехала на легковушке по улице Советской со стороны Набережной Дубровинского в направлении улицы Революции.

- В районе дома № 20 по улице Советской она допустила наезд на пешехода 84-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД Росси по Орловской области.

Пенсионера осмотрели врачи: он получил травмы. Пожилому мужчине назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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