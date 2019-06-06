Орловцы привели в порядок памятник воинам-интернационалистам

СЕГОДНЯ 12:32 2019-06-06T12:32:43+03:00

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В Орле активисты привели в порядок памятник воинам-интернационалистам на Наугорском шоссе в рамках региональной акции «Обелиск». Ее участниками стали члены молодежных патриотических организаций, ветераны боевых действий и матери погибших солдат.

- Основной задачей участников акции стало обновление входящей в композицию мемориала боевой машины пехоты. Ее тщательно вымыли, зачистили и покрасили. Матери погибших солдат привели в порядок территорию мемориала и выпололи сорную траву, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, мемориал в память об орловских жителях, погибших в горячих точках, появился в Орле в 2010 году. 98 орловских солдат-срочников и офицеров спецподразделений погибли на Северном Кавказе. 61 солдат и офицер сложили головы в Афганистане.

ИСТОЧНИК KP.RU