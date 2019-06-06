СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-06T11:44:02+03:00

Результаты по этим предметам старшеклассники узнают не позднее 14 июня

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Орловские выпускники сдали экзамены по истории и химии. ЕГЭ прошел в 18-ти пунктах приема на базе школ 31 мая. По численной совокупности эти предметы Орловской области сдавали 1182 одиннадцатиклассника.

Экзаменуемым по химии предстояло выполнить 29 заданий с кратким ответом и 6 заданий с развернутым ответом за 3,5 часа. Историю писали дольше - 3 часа и 55 минут. За это время старшеклассники должны были выполнить аналогичное число заданий.

- Организационно-технологическое обеспечение процедуры госэкзамена осуществлено своевременно и без технических сбоев. За ходом экзаменов вел наблюдение 81 общественный наблюдатель, 25 общественных наблюдателей работали в Ситуационно-информационном центре, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Результаты по истории и химии выпускники узнают не позднее 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU