В Ливнах пожилая женщина пострадала в ДТП с двумя отечественными легковушками
В городе Ливны Орловской области сегодня утром, 5 июня, две отечественные легковушки не поделили дорогу. В аварии пострадала женщина-пассажир одного из автомобилей.
Случилось дорожно-транспортное происшествие в половине седьмого утра. 66-летний водитель ехал на «Четверке» по улицеМаксима Горького районного центра. Он не уступил дорогу приближающейся справа по улице Филиппова «Четырнадцатой». Машины столкнулись.
- В результате ДТП телесные повреждения причинены пассажиру «ВАЗ 21043» - 68-летней женщине, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Пострадавшую пассажирку «Четверки» доставили в центральную районную больницу. На месте ДТП работали сотрудники территориального отдела Госавтоинспекции, они устанавливают все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU