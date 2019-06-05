В Ливнах пожилая женщина пострадала в ДТП с двумя отечественными легковушками

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-05T15:48:51+03:00

Проезжую часть райцентра не поделили «Четверка» и «Четырнадцатая»

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В городе Ливны Орловской области сегодня утром, 5 июня, две отечественные легковушки не поделили дорогу. В аварии пострадала женщина-пассажир одного из автомобилей.

Случилось дорожно-транспортное происшествие в половине седьмого утра. 66-летний водитель ехал на «Четверке» по улицеМаксима Горького районного центра. Он не уступил дорогу приближающейся справа по улице Филиппова «Четырнадцатой». Машины столкнулись.

- В результате ДТП телесные повреждения причинены пассажиру «ВАЗ 21043» - 68-летней женщине, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Пострадавшую пассажирку «Четверки» доставили в центральную районную больницу. На месте ДТП работали сотрудники территориального отдела Госавтоинспекции, они устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU