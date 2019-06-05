2019-06-05T14:02:54+03:00
Звезды

Фестиваль LUDI: орловским зрителям показали спектакль «Ночь Гельвера»

Постановку представили артисты Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна
Наталья Меркулова
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Ночь ГельвераНочь ГельвераФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На сцене театра «Свободное пространство» в рамках IX Международного фестиваля камерных и моноспекталей «LUDI» прошел показ спектакля актеров Драматического театра под руководством Армена Джигарханяна (Москва) – «Ночь Гельвера».

Тяжелая психологическая драма с первых секунд пронизывает холодом насквозь. Зрители, оказавшиеся вместе с актерами на сцене, уже не сторонние наблюдатели, а свидетели того, как сжимается круг обреченности вокруг главных героев.

Ночь Гельвера Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ночь ГельвераФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Действие пьесы польского драматурга Инамара Вилквиста происходит в Германии 30-х годов. Опьяненные националистическими лозунгами, «ликвидаторы» громят еврейские магазины и сжигают храмы.

А в это время в маленькой комнате разворачивается еще одна драма. Гельвер - 30-летний слабоумный парень. Карла – его приемная мама, почти его ровесница. Когда-то она была счастлива, у нее был муж и дочка... А потом никого не осталось кроме Гельвера.

Ночь Гельвера Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ночь ГельвераФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Он наивен как ребенок. Радостно марширует и учит строевые команды, не понимая, что насилие и убийства происходят не понарошку. Зато Карла знает, что и за ним скоро придут. Ведь он портит образ «чистой расы». Как спасти его? Ведь он никому не причинил вреда. Возможно ли спасение? В дверь их комнаты уже стучат. И Карла принимает решение…

По словам, актрисы Надежды Филлиповой, сыгравшей роль Карлы, для ее героини Гельберт был единственным смыслом жизни. И тем больнее становится для зрителя развязка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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