Жители Орла увидят картины выпускников института имени Илья Репина
Жители Орла увидят картины выпускников института имени Илья Репина. Экспозиция «Из Марьино во Францию» с собранными работами открывается сегодня, 5 июня, в областном выставочном центре.
В выставку вошли работы современных художников. Всего около ста полотен, показывающих красоту природы России и Франции, очарование старинных русских усадеб и французских замков, связанных с именами выдающихся писателей, композиторов и художников. Живописцы творили в тех местах, где создавали свои бессмертные шедевры Клод Моне, Пьер Боннар, Василий Поленов, Константин Коровин.
Выставка продлится до 14 июля.
Вход для детей и сопровождающих их взрослых - бесплатный.
Адрес: улица Салтыкова-Щедрина, 33.
ИСТОЧНИК KP.RU