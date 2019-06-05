2019-06-05T13:38:26+03:00
Звезды

Жители Орла увидят картины выпускников института имени Илья Репина

Около ста работ собрали в выставке «Из Марьино во Францию»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Жители Орла увидят картины выпускников института имени Илья Репина. Экспозиция «Из Марьино во Францию» с собранными работами открывается сегодня, 5 июня, в областном выставочном центре.

В выставку вошли работы современных художников. Всего около ста полотен, показывающих красоту природы России и Франции, очарование старинных русских усадеб и французских замков, связанных с именами выдающихся писателей, композиторов и художников. Живописцы творили в тех местах, где создавали свои бессмертные шедевры Клод Моне, Пьер Боннар, Василий Поленов, Константин Коровин.

Выставка продлится до 14 июля.

Вход для детей и сопровождающих их взрослых - бесплатный.

Адрес: улица Салтыкова-Щедрина, 33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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