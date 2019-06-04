Александр Селихов проведет мастер-класс для юных орловских футболистов
Вратарь "Спартака" Александр Селихова проведет мастер-класс для своих юных земляков. В Орле с ребятами он встретится в субботу, 8 июня.
О грядущем мастер-классе Селихов сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram.
- Друзья! Хотелось бы вам сообщить, что вместе с тренером вратарей Владимиром Алексеевичем Сычевы, с которым мне посчастливилось поработать, мы проведем две тренировки в наших родных городах! - написал футболист.
В Орле мастер-класс состоится 8 числа в 17.00 на стадионе им. Ленина.
Еще один пройдет в соседнем Брянске 9-го числа, в 17.00 на стадионе Динамо.
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КОГДА, ГДЕ?
7 июня, 17.00
стадион им. Ленина
ИСТОЧНИК KP.RU