Александр Селихов проведет мастер-класс для юных орловских футболистов

СЕГОДНЯ 16:10 2019-06-04T16:14:37+03:00

Вратарь "Спартака" встретится с ребятами в субботу, 8 июня

Изменить размер текста: A A

Вратарь "Спартака" Александр Селихова проведет мастер-класс для своих юных земляков. В Орле с ребятами он встретится в субботу, 8 июня.

О грядущем мастер-классе Селихов сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram.

- Друзья! Хотелось бы вам сообщить, что вместе с тренером вратарей Владимиром Алексеевичем Сычевы, с которым мне посчастливилось поработать, мы проведем две тренировки в наших родных городах! - написал футболист.

В Орле мастер-класс состоится 8 числа в 17.00 на стадионе им. Ленина.

Еще один пройдет в соседнем Брянске 9-го числа, в 17.00 на стадионе Динамо.

Не пропустите!

КОГДА, ГДЕ?

7 июня, 17.00

стадион им. Ленина

ИСТОЧНИК KP.RU