2019-06-04T15:23:07+03:00
Общество

Работу по нанесению разметки на дороги Орла планируется завершить к пятнице

Обновят разметку на 114 улицах областного центра
Ольга СУПОНЕВА
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По информации УКХ, разметка появилась уже на 105 улицах ОрлаПо информации УКХ, разметка появилась уже на 105 улицах ОрлаФото: Ольга СУПОНЕВА
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Новая разметка на дорогах Орла, по планам, появится до пятницы, 7 июня. Об этом сообщили в Управлении коммунальным хозяйством.

В общей сложности нанесут разметку на 114 улицах областного центра. По информации УКХ, на сегодня она появилась уже на 105 улицах.

- Всего выполнено 29 400 кв.м разметки из запланированных 32 777 кв.м (89,7%), в том числе: осевые линии краской 16 400 кв.м из 17 800 кв.м (92,1%), пешеходные переходы краской 9 800 кв.м из 11 000 кв.м (89%), пешеходные переходы термопластиком 3200 кв.м из 4 000 кв.м (80%), - озвучили данные в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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