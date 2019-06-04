СЕГОДНЯ 12:43 2019-06-04T12:43:55+03:00

За начало 2019-го показатель преступности вырос в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом

Изменить размер текста: A A

В Орле подростки стали чаще совершать преступления. За начало 2019-го показатель преступности вырос в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом шла речь на комиссии по профилактике правонарушений в городской администрации.

Есть и положительная динамика. Как доложил Константин Фомичев, замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Орлу, по итогам I квартала 2019 года сотрудникам полиции удалось раскрыть на 13,1 % больше, чем в 2018-м.

- Всего по состоянию на 1 апреля на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состояло 189 подростков и 153 родителя. Подростками из их числа в текущем году было совершено четыре преступления. Дети совершали преимущественно преступления средней тяжести с корыстным мотивом, - отметил Константин Фомичев.

ИСТОЧНИК KP.RU