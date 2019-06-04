«Квадратура круга»: орловский зритель увидел комедию о семейных страстях в коммуналке

СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-04T11:56:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 3 июня, на сцене театра «Свободное пространство» орловскую публику ждал спектакль «Квадратура круга». Его представили артисты государственного драматического театра имени Пушкина (город Курск) в рамках IX Международного фестиваля камерных и моноспекталей «LUDI».

Для заядлых театралов фестиваль уже традиционно стал возможностью получить самую разную гамму эмоций.

Спектакль "Квадратура круга"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На этот раз в центре внимания оказалась история двух молодых семейных пар, вынужденных жить в одной комнате, разделенной стулом и вешалкой. Остроумная пьеса Валентина Катаева о двух закадычных друзьях из коммуналки и их женах без преувеличения покорила публику.

Что же нужно для семейного счастья? Что делать, если уважение, взаимопонимание, классовая принадлежность и рабочий контакт есть, а любви нет?

История о семейных страстях в коммуналке покорила публикуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На эти вопросы и пытаются ответить главные герои. Одновременно с этим решая самые насущные бытовые вопросы – кто зашьет штаны, кому достанутся котлеты и кто, наконец, уберет из коридора ненавистный буржуйский велосипед?

Зрительный зал с трудом сдерживает смех. Два с половиной часа пролетают незаметно, оставляя самое положительное впечатление и завершаясь бурными аплодисментами.

ИСТОЧНИК KP.RU