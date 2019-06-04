Флешмоб и конкурсы устроили полицейские для юных орловцев
Флешмоб и конкурсы устроили полицейские для юных орловцев. Веселое мероприятие с тематикой безопасности дорожного движения стражи порядка приурочили к Международному дню защиты детей.
На импровизированную площадку «Новая «Кресландия» перед крупным ТЦ в Орле гостей приглашали веселые мультгерои. Интересные занятия нашлись здесь для всех. Воспитанники детских садов рисовали и раскрашивали автокресла цветными карандашами. Ребята постарше опробовали велодром.
Родителям тоже нашлось место на празднике. Взрослые писали тесты по правилам дорожного движения и принимали участие в мастер-классах по установке автолюльки и автокресла.
- Игры и конкурсы сопровождались веселой музыкой и приятными сувенирами от сотрудников ГИБДД. Завершилось мероприятие танцевальным флешмобом с мульт-героями, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU