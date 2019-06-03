СЕГОДНЯ 13:02 2019-06-03T13:02:05+03:00

Единовременная выплата дается на покупку одного комплекта оборудования стоимостью не более 2 тысяч рублей

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Орловским льготникам компенсируют затраты при переходе на цифровое ТВ. Такую гарантию дает постановление № 279 регионального Правительства от 22 мая 2019 года.

Единовременная денежная выплата предоставляется на покупку одного комплекта оборудования стоимостью не более 2 тысяч рублей для подключения к цифровому телевещанию до 31 августа. Для этого необходимо подать заявление в учреждение соцзащиты по месту жительства до конца лета.

- Денежные компенсации выплачивается участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также орловцам, проживающим в населенных пунктах, расположенных вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения на территории Троснянского, Мценского и Дмитровского районов. Средства перечисляет региональный Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости на счет получателя, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU