2019-06-02T12:20:30+03:00
Общество

В Ливенском районе нашли пропавшую накануне девочку

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает
Ольга СУПОНЕВА
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В Ливенском районе Орловской области нашли пропавшую накануне девятилетнюю девочку. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Всё случилось в селе Успенское. Женщина обратилась в полицию сегодня утром, 1 июня. Она рассказала, что дочь ушла вечером 31 мая. Мать разыскивала её всю ночь, но поиски успехом не увенчались.

- К поискам ребенка подключили полицейских кинологов и волонтеров. Общими усилиями удалось установить местонахождение пропавшей девочки. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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