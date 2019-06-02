В Ливенском районе нашли пропавшую накануне девочку
Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает
Изменить размер текста:
В Ливенском районе Орловской области нашли пропавшую накануне девятилетнюю девочку. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Всё случилось в селе Успенское. Женщина обратилась в полицию сегодня утром, 1 июня. Она рассказала, что дочь ушла вечером 31 мая. Мать разыскивала её всю ночь, но поиски успехом не увенчались.
- К поискам ребенка подключили полицейских кинологов и волонтеров. Общими усилиями удалось установить местонахождение пропавшей девочки. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU