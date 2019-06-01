В Ливенском районе пропала девятилетняя девочка

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-01T11:42:15+03:00

Мать всю ночь разыскивала ребёнка сама, утром обратилась в полицию

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В Ливенском районе Орловской области пропала девятилетняя девочка. Мать разыскивала её всю ночь, но поиски успехом не увенчались.

Всё случилось в селе Успенское. Женщина обратилась в полицию сегодня утром, 1 июня. Она рассказала, что дочь ушла вечером 31 мая. Пока что её местонахождение не известно.

-На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу. Розыском ребенка занимаются сотрудники подразделений уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, по делам несовершеннолетних. К поискам ребенка подключили полицейских кинологов и волонтёров, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU