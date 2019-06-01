СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-01T10:35:33+03:00

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Орловские следователи побывали в подшефном Доме ребенка. Сотрудники поздравляли с праздником воспитанников в преддверии Международного дня защиты детей.

С теплыми пожеланиями детям вручили подарки. Вместе с малышами сотрудники следственного управления запустили в небо воздушные шары. В ответ для гостей ребята подготовили творческие номера.

- С руководством Дома ребенка были обсуждены проблемные вопросы, возникающие в деятельности детского учреждения, связанные с оказанием социальной помощи конкретной семье, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, двое детей из которой содержатся там в настоящее время, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU