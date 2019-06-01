2019-06-01T10:33:29+03:00
Общество

Для лечения каштанов на деревьях в Орле установили 500 ловушек

О проделанной работе отчитался «Зеленстрой»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Для лечения каштанов на деревьях в Орле установили 500 ловушекДля лечения каштанов на деревьях в Орле установили 500 ловушекФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Ход работ по озеленению Орла обозначила замдиректора «Зеленстроя» Татьяна Можина на рабочем совещании в городской администрации 29 мая. По ее данным предприятие уже высадило 100 деревьев в парках и скверах. Речь идет о саженцах клена и рябины.

На сегодняшний момент «Зеленстрой» снес 147 сухих и аварийных деревьев. Всего осталось убрать еще 123 таких дерева. В этом году для лечения каштанов на деревьях в Орле сотрудники предприятия установили 500 ловушек: почти столько же сделали инъекций в стволы. Также по контракту, «Зеленстрой» усилил наземное патрулирование по охране от пожаров в пожароопасный период лесопарков «Андриабуж» и «Лужки» на площади 154 гектара.

70 тысяч цветов работники высадили на клумбы. Второй волной планируется посадить еще 265 тысяч цветочной рассады. По словам Татьяны Можиной, отремонтированы 207 кашпо для вывешивания на Герценском, Тургеневском и Красном мостах. В планах реконструировать 19 кадок для посадки рассады на улицах города.

Татьяна Можно подытожила, город уже украшают отремонтированные и обсаженные цветами топиарные фигуры «Орден», «Корабль», шесть «Дельфинов». К установке готова фигура «Маяк». Сейчас ремонтируются еще 25 топиарных фигур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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