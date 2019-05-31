2019-05-31T15:38:28+03:00
Общество

Орловцы отказались от курения в пользу сладостей

В городе прошла акция "Меняю сигареты на конфеты"
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: onf.ruФото: onf.ru
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В Орле прошла ежегодная акция "Меняем сигареты на конфеты". Горожане отказались от курения в пользу сладостей.

Событие организовали активисты регионального отделения ОНФ. Местом для его проведения выбрали территорию рядом с местными вузами: общественники предложили отказаться от сигарет студентам, взамен вручая представителям молодого поколения конфеты.

- Мы уверены, что сознательных людей, выбирающих здоровый образ жизни, в нашем городе будет больше после сегодняшней акции. Курить не так уж и модно. Лучше заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Если курильщики после сегодняшней акции задумаются о вреде табакокурения, то это позволит им сохранить свое здоровье, – поделился член регионального штаба ОНФ Владимир Лысов.

Отметим, что борьбу с табаком общественники ведут на регулярной основе. Им удалось добиться прекращения продажи табачных изделий вблизи 52 образовательных учреждений региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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